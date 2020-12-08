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    Gaziantep'te ailesini katleden sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Suriye uyruklu Abdulhannan Elalevi, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 17:45
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 17:51
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    Gaziantep'te ailesini katleden sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Gaziantep'in Vatan Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Ayşe Farmeti (39) ile kızları Hanen (15), Nur El Nude (11) ve Raman Elalevi (8), geçtiğimiz yıl 25 Ocak’ta evlerinde saldırıya uğradı.

    ANNE VE 3 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

    Başlarına sert bir cisimle vurularak dövüldüğü belirlenen çocuklardan Hanen Elalevi olay yerinde, anne ve diğer 2 kız çocuğu ise hastanede hayatını kaybetti.

    Ailesini katledenlerin yakalanmasını isteyerek gözyaşı döken Abdulhannan Elalevi, polislere çuval almak için dışarı çıktığını eve geldiğinde eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söyledi.

    KATİL EŞİ ÇIKTI

    Çelişkili ifade verdiği tespit edilen baba Abdulhannan Elalevi’nin, yeniden yapılan sorgusunda eşini ve 3 kızını öldürdüğü belirlendi.

    Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhannan Elalevi hakkında, 'kasten birden fazla kişiyi öldürme' suçundan dava açıldı.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Bugün ise 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı.

    Duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanan Abdulhannan Elalevi, eşi ve çocuklarını çok sevdiğini, cinayetleri kendisinin işlemediğini belirterek, suçsuz olduğu yönünde savunma yaptı.

    Duruşma savcısı ise sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını, dosyadaki delillerin sanık Elalevi'nin üzerine atılı suçu işlediğini gösterdiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

    Gaziantep te ailesini katleden sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet #1

    4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    Mahkeme heyeti, eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanık Abdulhannan Elalevi'yi, 'nitelikli kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Heyet ayrıca, sanık Elalevi hakkında herhangi bir indirim yapılmasına da yer olmadığına hükmetti.

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