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    Gaziantep'te akıma kapılarak hayatını kaybetti

    Arıza üzerine evinin önündeki elektrik direğine tırmanan Durdu Kaya, tamir sırasında canından oldu.
    • 05.05.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:43
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    Gaziantep'te akıma kapılarak hayatını kaybetti

    Gaziantep'in Yaycı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Durdu Kaya, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

    Kaza üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaşamımı yitirdi

    DHA'nın haberine göre olay yerine gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu'na götürülerek otopsi yapılan Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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