Gaziantep'te akıma kapılarak hayatını kaybetti

Arıza üzerine evinin önündeki elektrik direğine tırmanan Durdu Kaya, tamir sırasında canından oldu.

Gaziantep'in Yaycı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 60 yaşındaki Durdu Kaya, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Kaza üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamımı yitirdi

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu'na götürülerek otopsi yapılan Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.