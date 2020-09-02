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Gaziantep'te akrabaların bıçaklı kavgası
- İHA
- 02.09.2020 - 17:03
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 3 kardeş ile husumetli oldukları kuzenleri arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kardeş olan Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. cebinden çıkardıkları bıçak ile kuzenlerine saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Oktay G., Ahmet G., Mecnun C., Kenan G. olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mecnun Ç.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gaziantep'te akrabaların bıçaklı kavgası
KARDEŞLERE GÖZALTI
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.