Husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 3 kardeş ile husumetli oldukları kuzenleri arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kardeş olan Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. cebinden çıkardıkları bıçak ile kuzenlerine saldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Oktay G., Ahmet G., Mecnun C., Kenan G. olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mecnun Ç.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te akrabaların bıçaklı kavgası

KARDEŞLERE GÖZALTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda Hüseyin Ç., Hazar Ç. ve Volkan Ç. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.