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    Gaziantep'te alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü

    Katil zanlısı kısa sürede polis tarafından yakalanırken, ölen kişinin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 11:18
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    Gaziantep'te alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Mustafa Özçetin (42) ile yakın arkadaşı Mustafa Nazlan arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Nazlan, yanındaki bıçakla arkadaşı Özçetin'i kalbinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Özçetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Olayın ardından kaçan Mustafa Nazlan ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    2 çocuk babası Mustafa Özçetin’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Gaziantep te alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü #1

    Gaziantep te alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü #2

    Gaziantep te alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü #3

    Gaziantep te alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü #4

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