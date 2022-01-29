Gaziantep’te ambulans gecikti diye güvenlik görevlilerini darbettiler

Gaziantep’te hastanede tedavi gören yakınını bekleyen hasta yakınları ambulansın geciktiğini iddia edip Acil Servis’i birbirine kattı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Son zamanlarda ülkemizdeki hastanelerde darp olayları artış gösterdi. Bu tarz olaylar ne kadar tasvip edilmeyip kınansa da, bir türlü önü alınamıyor.

Bir diğer darp olayı da Gaziantep'te meydana geldi. Bu kez darp edilen güvenlik görevlileri oldu.

EVDE DENGESİNİ KAYBETTİ YERE DÜŞTÜ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Gaziantep Merkez Şahinbey İlçesi’ndeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde akşam saatlerinde, evde dengesini kaybederek düşen Derviş Çelikbilek, beyin kanaması geçirdi.

İhbar üzerine eve sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekibi, durumu ağır olan Çelikbilek’i ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis Polikliniğinde tedavi altına alınan Çelikbilek, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Resütasyon Odasına alındı. Sağlıkçılar durumu gittikçe ağırlaşan Çelikbilek’e müdahale ederken yakınları odaya girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlileri ile hasta adamın yakınları arasında odaya girmeleri nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Gaziantep’te ambulans gecikti diye güvenlik görevlilerini darp ettiler - Video

HASTANIN BAŞKA HASTANEYE NAKLİ İSTENDİ, AMBULANS GECİKİNCE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDILAR

Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken Çelikbilek’e müdahale eden doktor, hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilmesini talep etti.

Hastanın sevki için hastaneye 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken hastanın yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek sağlıkçılarla tartışmaya başladı.

Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti.

Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler durdurabildi.

HASTA YAKINI ŞİDDETİ KAMERAYA YANSIDI

Arbedenin yatışmasının ardından Çelikbilek, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri saldırgan hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Acil Servis’te yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırması telefon kamerasıyla görüntülenirken polislerin güvenliğe saldıran hasta yakınını durdurmakta zorlandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Vali Davut Gül ise Acil Servis’te yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında sağlık çalışanlarının gece gündüz çok büyük fedakarlık yaparak hizmet verdiğini vurgulayan Gül, “Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



