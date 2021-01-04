Gaziantep'te anne ve bebek, soba nedeniyle vefat etti

Gaziantep'te anne ve bebek, soba nedeniyle vefat etti

2 buçuk aylık oğluyla birlikte sobadan çıkan gazla zehirlenen anne, hayatını kaybetti. Eşinin ve oğlunun cansız bedenini Adli Tıp Kurumu morgundaki babanın bekleyişi, yürekleri sızlattı.

Gaziantep'e bağlı Zeytinli Mahallesi'nde işçi olarak çalıştığı fabrikada gece vardiyasında olan Mehmet Bağdatlı, sabah saatlerine telefonla aradığı eşi Rabia Bağdatlı'ya ulaşamadı.

Endişeyle eve gelen Bağdatlı, eşi ve oğlunu hareketsiz yatarken buldu.

ANNE VE BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, anne ve bebeğinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Rabia Bağdatlı ile bebeğinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Mehmet Bağdatlı ile yakınlarına teslim edildi.

















