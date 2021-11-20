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    Gaziantep'te annenin çocuklarını kilitlediği evde yangın çıktı

    Bir annenin 3 çocuğunu kilitleyerek misafirliğe gitmesinin ardından kilitlenen evde yangın çıkınca itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalan çocuklar kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 16:51
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    Gaziantep'te annenin çocuklarını kilitlediği evde yangın çıktı

    Öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi meydanında ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir anne, 3 çocuğunu eve kilitleyerek misafirliğe gitti.

    Evde yalnız kalan çocuklar, oyun oynarken bir anda bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı.

    KİLİTLİ KALAN ÇOCUKLARIN SESLERİ DUYULDU

    Yangın sonrası evde kilitli kalan çocukların çığlığını duyan çevredeki vatandaşlar, çocukları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra durum, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İTFAİYE VE VATANDAŞ BİRLİK OLDU

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, evin bir odasında kilitli kalan çocukları demir parmaklıkları kırarak kurtardıktan sonra evde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    KOMŞULARA TESLİM EDİLDİ

    Yangın nedeniyle herhangi bir yara almayan ancak büyük korku ve panik yaşayan çocuklar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından komşulara teslim edildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te annenin çocuklarını kilitlediği evde yangın çıktı #1

    Gaziantep te annenin çocuklarını kilitlediği evde yangın çıktı #2

    Gaziantep te annenin çocuklarını kilitlediği evde yangın çıktı #3

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