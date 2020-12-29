İslahiye ilçesinde şizofreni hastası kişi, evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin alıp öldürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Uğur D., annesi Vesile Dönmez'i rehin aldı.

Annesi ile birlikte kendisini evin bir odasına kilitleyen Uğur D., elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te annesini rehin alıp başından vurdu VİDEO



UZUN SÜRE TESLİM OLMADI

Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Uğur D., uzun süre polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

ANNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Özel Harekat polislerinin sevk edildiği bölgede ikna edilemeyen Uğur D., tekrar silahını ateşledi. İçeriden gelen silah sesi üzerine odaya giren ekipler, anneyi yerde hareketsiz buldu.

Anne Vesile D.'nin öldüğü belirlendi. Uğur D.'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeğe ise el koydu.