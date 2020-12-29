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    Gaziantep'te annesini rehin alıp başından vurdu

    İslahiye ilçesinde şizofreni hastası kişi, evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin alıp öldürdü.
    • İHA
    • 29.12.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 17:17
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    Gaziantep'te annesini rehin alıp başından vurdu

    Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Uğur D., annesi Vesile Dönmez'i rehin aldı.

    Annesi ile birlikte kendisini evin bir odasına kilitleyen Uğur D., elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

    Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Gaziantep'te annesini rehin alıp başından vurdu VİDEO

    UZUN SÜRE TESLİM OLMADI

    Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Uğur D., uzun süre polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

    Gaziantep te annesini rehin alıp başından vurdu #1

    ANNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Özel Harekat polislerinin sevk edildiği bölgede ikna edilemeyen Uğur D., tekrar silahını ateşledi. İçeriden gelen silah sesi üzerine odaya giren ekipler, anneyi yerde hareketsiz buldu.

    Anne Vesile D.'nin öldüğü belirlendi. Uğur D.'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeğe ise el koydu.

    Gaziantep te annesini rehin alıp başından vurdu #2

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