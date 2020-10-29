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    Gaziantep'te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

    Apartmanlara girip bisiklet çalan 2 şüpheli, kamera kayıtlarından tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 13:43
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 14:26
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    Gaziantep'te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

     

    Gaziantep'te bulunan Merveşehir Mahallesi'ndeki apartmanlardan farklı günlerde 2 bisiklet çalındı.

    Bisikletleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların olduğu apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    İnceleme sonunda bisikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını saptayan polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.

    Gaziantep'te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada VİDEO

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Gaziantep te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada #1

    Gaziantep te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada #2

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