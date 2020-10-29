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- Gaziantep'te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada
Gaziantep'te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada
Apartmanlara girip bisiklet çalan 2 şüpheli, kamera kayıtlarından tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler yakalanarak tutuklandı.
- DHA
- 29.10.2020 - 13:43
- Güncelleme : 29.10.2020 - 14:26
Gaziantep'te bulunan Merveşehir Mahallesi'ndeki apartmanlardan farklı günlerde 2 bisiklet çalındı.
Bisikletleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların olduğu apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İnceleme sonunda bisikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını saptayan polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gaziantep'te apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada VİDEO
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.