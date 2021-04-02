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    Gaziantep'te aracı şarampole devrilen sürücü yaralandı

    Bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda araç şarampole devrildi. Yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 12:25
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    Gaziantep'te aracı şarampole devrilen sürücü yaralandı

    Gaziantep'te gece saatlerinde Güllühöyük Mahallesi yakınlarında 83 yaşındaki Ali Ö. yönetimindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

    Kazada, otomobilin sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Ali Ö., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DURUMU İYİ

    Tedaviye alınan Ali Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Gaziantep te aracı şarampole devrilen sürücü yaralandı #1

    Gaziantep te aracı şarampole devrilen sürücü yaralandı #2

    Gaziantep te aracı şarampole devrilen sürücü yaralandı #3

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