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- Gaziantep'te aracı şarampole devrilen sürücü yaralandı
Gaziantep'te aracı şarampole devrilen sürücü yaralandı
Bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda araç şarampole devrildi. Yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- DHA
- 02.04.2021 - 12:25
Gaziantep'te gece saatlerinde Güllühöyük Mahallesi yakınlarında 83 yaşındaki Ali Ö. yönetimindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Ali Ö., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Tedaviye alınan Ali Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.