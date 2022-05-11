Gaziantep'te aracında altında kalan çocuk ölümden döndü

Kardeşine yetişmek için koşarak ana caddeye çıkan ve hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen 7 yaşındaki çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde 7 yaşındaki Eren Durgun, kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak içinden evden ayrıldı.

Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı.

Metrelerce sürüklendi

İHA'nın haberine göre; o sırada seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Durgun’a çarparak altına aldı.

Talihsiz çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken, çevrede kazayı gören vatandaşlar ile sürücü büyük korku yaşadı.

Hafif sıyrıklarla atlattı

Hafif yaralanan 7 yaşındaki çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.