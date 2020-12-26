Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
200.699
8.39%
EXEN Coin
10.51
-2.41%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti

    Gaziantep'te araç içerisinde uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp, banka şifrelerini ele geçirerek, 11 bin 700 lira para çeken şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 23:55
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 00:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti

    Gaziantep'te 27 Temmuz'da Sarıgüllük Mahallesi'nde, aracının içerisinde uyuyan kişinin cep telefonu çalındı.

    HESABINDAN 11 BİN 700 LİRA ÇEKTİ

    Olayın ardından şüpheli, çaldığı telefondan banka bilgilerine ulaştığı kişinin hesabından 11 bin 700 lira para çekti.

    KAMERA KAYITLARI İLE TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

    Telefonunun çalındığını fark eden kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, para çekilen ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

    Polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

    Şüphelinin çaldığı telefon ile çektiği para da bulunup sahibine teslim edildi.

    Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti-Video

    Gaziantep te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti #1

    Gaziantep te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir