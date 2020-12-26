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- Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti
Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti
Gaziantep'te araç içerisinde uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp, banka şifrelerini ele geçirerek, 11 bin 700 lira para çeken şüpheli yakalandı.
- DHA
- 26.12.2020 - 23:55
- Güncelleme : 27.12.2020 - 00:26
Gaziantep'te 27 Temmuz'da Sarıgüllük Mahallesi'nde, aracının içerisinde uyuyan kişinin cep telefonu çalındı.
HESABINDAN 11 BİN 700 LİRA ÇEKTİ
Olayın ardından şüpheli, çaldığı telefondan banka bilgilerine ulaştığı kişinin hesabından 11 bin 700 lira para çekti.
KAMERA KAYITLARI İLE TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI
Telefonunun çalındığını fark eden kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, para çekilen ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.
Şüphelinin çaldığı telefon ile çektiği para da bulunup sahibine teslim edildi.
Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin telefonunu alıp parasını çekti-Video