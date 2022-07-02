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    Gaziantep'te aracından havaya ateş eden magandaya 65 bin TL ceza

    Gaziantep’te seyir halindeki aracının içinden havaya defalarca ateş eden magandaya 65 bin TL ceza verildi.
    • 02.07.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 14:27
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    Gaziantep'te aracından havaya ateş eden magandaya 65 bin TL ceza

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Dr. Asım Güzelbey Caddesi üzerinde gece saat 22.00 sıralarında aracıyla ilerleyen bir şahıs havaya rastgele ateş açtı.

    Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

    2 kişi yakalandı

    Polis ekipleri Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıyan görüntülerden araç sürücüsü ile arkadaşının kimliğini tespit etti. Olay esnasında araç kullanan kişinin A.K., havaya ateş eden kişinin de B.Y. olduğunu belirleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

    65 bin TL para cezası kesildi

    Sürücü belgesine el konulan A.K. hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılırken, araç içinden havaya ateş eden maganda B.Y.’ye 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 65 bin TL idari para cezası kesildi.

    Gaziantep'te aracından havaya ateş eden magandaya 65 bin TL ceza VİDEO


    Gaziantep te aracından havaya ateş eden magandaya 65 bin TL ceza #1


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