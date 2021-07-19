Gaziantep'te araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, 2 çocuk yaralandı. Çocukları anneleri sakinleştirmeye çalışırken, olayın olduğu bölgede sık sık kazaların meydana geldiği belirtildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, Nazmi Cem K. yönetimindeki 34 DGA 299 plakalı cip ile Vahit D. yönetimindeki 38 KN 469 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, otomobilin arka kısmında bulunan 9 yaşındaki Züleyha ve 11 yaşındaki Gülnur D. yaralandı.

ÇOCUKLARI ANNELERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Anneleri tarafından sakinleştirilen çocuklar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle bir süre geçişin kontrollü sağlandığı yol ise araçların kaldırılması ile normale döndü.

BÖLGEDE SIK SIK KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerinde sık sık kazaların meydana geldiği belirtilirken, aynı yerde en son 3 hafta önce meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralanmıştı.