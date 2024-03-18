Gaziantep'te arazi anlaşmazlığında babalarını öldürdüler: 2 kardeş tutuklandı Husumetli oldukları babalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanırken zanlılar ifadelerinde, "Babamızın öldüğünü öğrenince pişman olduk" dedi.

DHA

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle babalarını öldüren 2 kardeş yakalandı.

Oğuzeli ilçesinde oturan Abdurrahman ve Halaf Açıkbaş kardeşler, babaları Müslüm Açıkbaş'tan sahip olduğu bahçe ve tarlaları kendileri ile paylaşmasını istedi.

6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi reddetti.

Tartışam çıktı

Son olarak 16 Mart'ta bir kez daha talepte bulunan 2 kardeş, ret cevabı alınca bu kez fıstık bahçesindeki ağaçlara traktör ile zarar verip, babaları ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş'ı alıp, şehir merkezindeki evine gitmek istedi.

Bu durumu öğrenen 2 kardeş, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurarak tekrar tartışmaya başladı.

Bıçaklayarak öldürdüler

Tartışma sonucunda 2 kardeş, babalarına bıçakla saldırıda bulundu.

Baba Müslüm, üvey anne Gonca ve kardeş Müslüm Caner Açıkbaş, yaralandı.

Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"Arazilerden payımızı vermedi"

Kaçan 2 kardeş, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 2 kardeş, sorgularında, "Sürekli köyde arazilerimizde çalışıyorduk. Babamıza farklı iş yapmak istediğimizi ve bunun için gerekli sermayeyi oluşturmak için arazilerden payımızı vermesini istedik. Ancak babam bunu kabul etmedi. Birçok kez konuştuk ama kendisi bizi hiç dinlemedi ve sürekli tersledi. Son olarak eve gittiğimizde bize hakaret etti. Şehir merkezine dönerken otomobilini durdurup, konuşmak istediğimizde yine ağır konuşunca öfkelenerek bıçakladık. Üvey annemiz ve kardeşimiz de araya girmek isterken yaralandı, onlara yönelik bir kastımız yoktu. Babamızın öldüğünü öğrenince pişman olduk." dedi.

2 kardeş, işlemleri sonrası tutuklanırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)