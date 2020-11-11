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    Gaziantep'te araziye atılan çorapların içinden 8 tabanca çıktı

    Güvenlik güçlerinin takibe aldığı şüpheli, 'dur' ihtarı uyarısına rağmen durmadı. Kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 adet tabanca olduğu görüldü.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 17:20
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 17:26
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    Gaziantep'te araziye atılan çorapların içinden 8 tabanca çıktı

    Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti.

    Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı.

    Gaziantep te araziye atılan çorapların içinden 8 tabanca çıktı #1

    ÇORAPLARIN İÇİNDEN TABANCA ÇIKTI

    Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu.

    SORGUYA ALINDI

    Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

    Gaziantep te araziye atılan çorapların içinden 8 tabanca çıktı #2

    Gaziantep te araziye atılan çorapların içinden 8 tabanca çıktı #3

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