Gaziantep'te arkadaşı tarafından vuruldu: 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te arkadaşı tarafından vuruldu: 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yardım için gittiği fıstık bahçesinde, arkadaşı tarafından yanlışlıkla tüfekle vurulan genç, 24 gün yoğun bakımda kaldı. Ağır yaralanan genç, 24 günün sonunda hayatını kaybetti.

22 yaşındaki Vedat Caner, 13 Ağustos günü Gaziantep'in Nizip ilçesinin Dutlu Mahallesi'nde bulunan fındık bahçesine, arkadaşı Uğur G.'ye yardım etmek için gitti.

Uğur G., taşların üzerindeki şişelere ateş ederken, Caner'den şişeleri düzeltmesini istedi.

Şişeleri düzeltemeye giden Vedat Caner, arkadaşı Uğur G. tarafından yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Vedat Caner, Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Caner, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENİ, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Caner'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Uğur G., ise sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









