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- Gaziantep'te arkadaşı tarafından vuruldu: 24 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gaziantep'te arkadaşı tarafından vuruldu: 24 günlük yaşam savaşını kaybetti
- DHA
- 07.10.2020 - 17:49
22 yaşındaki Vedat Caner, 13 Ağustos günü Gaziantep'in Nizip ilçesinin Dutlu Mahallesi'nde bulunan fındık bahçesine, arkadaşı Uğur G.'ye yardım etmek için gitti.
Uğur G., taşların üzerindeki şişelere ateş ederken, Caner'den şişeleri düzeltmesini istedi.
Şişeleri düzeltemeye giden Vedat Caner, arkadaşı Uğur G. tarafından yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Vedat Caner, Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Caner, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
CANSIZ BEDENİ, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Caner'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
ZANLI TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan Uğur G., ise sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.