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- Gaziantep'te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü
Gaziantep'te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü
- DHA
- 19.11.2020 - 13:38
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu (30) için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.
EVİN AVLUSU KAZILDI
Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı.
Kazı sırasında bir erkek cesedi bulundu.
ÜZERİNE BETON DÖKÜP, GÖMDÜ
Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORGUSU SÜRÜYOR
Cesedin Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.