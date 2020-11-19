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Gaziantep'te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü

Gaziantep'te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü

Yaklaşık 3 aydır kayıp olan 30 yaşındaki kişinin, arkadaşı tarafından pompalı tüfek ile öldürüldüğü, üzerine beton dökülerek gömüldüğü ortaya çıktı.