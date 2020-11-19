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    Gaziantep'te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü

    Yaklaşık 3 aydır kayıp olan 30 yaşındaki kişinin, arkadaşı tarafından pompalı tüfek ile öldürüldüğü, üzerine beton dökülerek gömüldüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 13:38
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    Gaziantep'te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu (30) için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

    Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi.

    Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.

    EVİN AVLUSU KAZILDI

    Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı.

    Kazı sırasında bir erkek cesedi bulundu.

    Gaziantep te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü #1

    ÜZERİNE BETON DÖKÜP, GÖMDÜ

    Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Gaziantep te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü #2

    SORGUSU SÜRÜYOR

    Cesedin Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.

    Gaziantep te arkadaşını öldürüp, evinin avlusuna gömdü #3

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