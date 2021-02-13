Gaziantep'te arkadaşıyla yediği yemek, ölümüyle sonuçlandı

Gaziantep'te, Mehmet K. yemeğe davet ettiği arkadaşı Yılmaz Türkaslan'ı (28), dolaşmak için çıktıkları sokakta yaşanan tartışmada tabanca ile ateş açarak öldürdü.

Gaziantep'te dün gece saatlerinde Boyacı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yılmaz Türkaslan, beraber cezaevinde kaldığı arkadaşı Mehmet K.,'yi evine yemeğe davet etti.

Yemeğin ardından hava almak için dışarı çıkan iki arkadaş, öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

YEMEĞE DAVET ETTİ, ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Tartışma kısa sürede büyüdü, Mehmet K. üzerindeki tabanca ile Yılmaz Türkaslan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türkaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan inceleme sonrası Türkaslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.