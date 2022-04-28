Petrol
104.31
-0.61%
Euro
15.56
-0.44%
Dolar
14.79
-0.11%
Altın
898.35
0.05%
Borsa
2451
-0.04%
Bitcoin
590.912
1.89%
BTXN Coin
20.35
-5.12%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Gaziantep'te Asiye'ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi

    4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi.
    • 28.04.2022 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te Asiye'ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmıtı.

    22 Aralık 2021 tarihinde saldırıya uğrayan minik Asiye, ağır yaralanmıştı.

    4 kişi tutuklanmıştı

    Küçük kız Gaziantep ve Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

    Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.

    Gaziantep te Asiye ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi #1

    3’üncü duruşma

    Minik Asiye’nin iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması olayına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü duruşma görüldü.

    Duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

    Gaziantep te Asiye ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi #2

    Tanık veteriner hekim dinlendi

    Görülen duruşmada veteriner hekim M.C.Ç. tanık olarak dinlendi.

    Veteriner hekim, 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldıran köpeklere aşıları kendisinin yaptığını söyleyerek, köpeklerin sahibinin kim olduğunu bilmediğini iddia etti.

    Tutuklu sanıklar ise önceki duruşmalarda verdikleri savunmalarını tekrar ederek, köpeğin sahibi olmadıklarını yineledi.

    Gaziantep te Asiye ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi #3

    Tutuklu 4 sanık tahliye edildi

    Daha sonrasında ise karar aşamasına geçilen duruşma mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

    İHA’nın haberine göre duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

    Gaziantep te Asiye ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi #4

    Gaziantep te Asiye ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi #5

    Gaziantep te Asiye ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi #6


    İlginizi Çekebilir

    Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak?
    Yaşam

    Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak?

    Amal Clooney: Ukrayna, Avrupa'nın ortasında bir mezbaha oldu
    Dünya

    Amal Clooney: Ukrayna, Avrupa'nın ortasında bir mezbaha oldu

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir