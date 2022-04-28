Gaziantep'te Asiye'ye pitbull saldırısı: 4 sanık tahliye edildi

4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpek 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmıtı.

22 Aralık 2021 tarihinde saldırıya uğrayan minik Asiye, ağır yaralanmıştı.

4 kişi tutuklanmıştı

Küçük kız Gaziantep ve Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.

3’üncü duruşma

Minik Asiye’nin iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması olayına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü duruşma görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanık veteriner hekim dinlendi

Görülen duruşmada veteriner hekim M.C.Ç. tanık olarak dinlendi.

Veteriner hekim, 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldıran köpeklere aşıları kendisinin yaptığını söyleyerek, köpeklerin sahibinin kim olduğunu bilmediğini iddia etti.

Tutuklu sanıklar ise önceki duruşmalarda verdikleri savunmalarını tekrar ederek, köpeğin sahibi olmadıklarını yineledi.

Tutuklu 4 sanık tahliye edildi

Daha sonrasında ise karar aşamasına geçilen duruşma mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

İHA’nın haberine göre duruşma ileri bir tarihe ertelendi.