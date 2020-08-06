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    Gaziantep'te ATM'lerden kart kopyalayan 2 kişi yakalandı

    ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çeken 2 kişi suçüstü yakayı ele verirken, araçlarında 18 kişiye ait banka kartı çıktı.
    • AA
    • 06.08.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 16:42
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    Gaziantep'te ATM'lerden kart kopyalayan 2 kişi yakalandı

    Son günlerde Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvuran 20 müşteki, banka ve kredi kartları kopyalanarak hesaplarından nakit para çekildiği yönünde şikayette bulundu.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir bankanın GATEM Toptancılar Sitesi'ndeki ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirildiğini tespit etti.

    Çevrede önlem alan ekipler, aparatı çıkarmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

    Gaziantep'te ATM'lerden kart kopyalayan 2 kişi yakalandı ViDEO

    ARAÇTA 18 KİŞİYE AİT BANKA KARTI ÇIKTI

    Zanlıların, olay yerine geldikleri araçta yapılan aramada, kopyalama aparatları, 18 kişiye ait banka, market ve kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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