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    Gaziantep'te ayakkabı hırsızı kamerada

    Girdiği apartmandaki ayakkabıları çalan ve 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, yakalanarak tutuklandı.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 12:13
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    Gaziantep'te ayakkabı hırsızı kamerada

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahallesi'ndeki bir apartmana giren hırsız, dairelerin önündeki ayakkabıları çalıp kayıplara karıştı.

    O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Hırsızlık üzerine çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 18 ayrı suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Operasyon sonucu yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep'te ayakkabı hırsızı kamerada ViDEO

    Gaziantep te ayakkabı hırsızı kamerada #1

    Gaziantep te ayakkabı hırsızı kamerada #2

    Gaziantep te ayakkabı hırsızı kamerada #3

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