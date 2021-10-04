Karkamış ilçesi Dervişpaşa Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, hastalıkları nedeniyle iki bacağını da kaybetti. Durumu olmayan Doğan, hayırseverlere akülü sandalye çağrısı yaptı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki emekli Orhan Gazi Doğan, çeşitli hastalıklar nedeniyle 2 ayağını da kaybetti.

Sol ayağı 2017’de kesilen Doğan, 2019 yılında sağ ayağının da kesilmesi ile yatağa bağlı hale geldi.

Evli ve 1 çocuk babası Doğan, 2 yıldır tekerlekli sandalyesi olmadığı için evinin bahçesi dışında bir yere çıkamadı.

“SİGARAYI BIRAKTIM AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ”

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Doğan, tuğla fabrikasından emekli olduktan sonra sağlığının bozulmaya başladığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Sigara ve şeker hastalığım nedeniyle 2017 yılında sol, 2019 yılında sağ ayağım kesildi. Sigarayı bıraktım ama iş işten geçti. İki ayağımı da kaybettim.

Gaziantep’te, ayakları kesilen adamın akülü sandalye çağrısı VİDEO



“BENİ KUCAKLARIYLA LAVABOYA GÖTÜRÜYORLAR”

Şeker ve KOAH hastasıyım, evde günde 4 kez böbrek diyaliz tedavisi oluyorum. 7 kez ameliyat oldum, 52 gün yoğun bakımda yattım. Beni kucaklarıyla lavaboya götürüyorlar. 'Ellerim var' diyerek 10 aydır aldığım bakım aylığını kestiler. Yardım almadan bir yere gidemeyen bir kişi, elleriyle ne yapabilir? Devletimizden bakım aylığı, hayırseverlerden de dışarıya çıkabilmek için akülü araç istiyorum.”

"HASTANEDEN HASTANEYE DIŞARIYI GÖRÜYOR”

Ferat Doğan ise babasının rahatsızlığı hakkında şu sözleri kaydetti:

“Tek bacağı kesildiğinde protez bacak yapıldı. En azında onunla, koltuk değneğiyle dışarıya çıkabiliyordu. İkinci ayağı kesildikten sonra 2 yıldır dışarıyla bağlantısı da kalmadı. Hastaneden hastaneye dışarıyı görüyor. Bir akülü aracı olsa en azından her gün bir kez de olsa dışarıya çıkar, insanları görür ve psikolojisi düzelir. Durumumuz olsa kendimiz alacağız ama yok. Bunun için hayırseverlerden yardım istiyoruz.”