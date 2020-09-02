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    Gaziantep'te aynı markete 2 kere giren hırsız yakalandı

    Aynı marketi iki kez soyan şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 02.09.2020 - 16:38
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    Gaziantep'te aynı markete 2 kere giren hırsız yakalandı

    Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketten farklı tarihlerde hırsızlık yaşanması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    YAKALANDI

    İncelemelerin ardından operasyon düzenleyen ekipler, tespit edilen şüpheliyi yakaladı. 10 suçtan da kaydı bulunan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Zanlının girdiği marketteki raflarından ürün çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gaziantep'te aynı markete 2 kere giren hırsız yakalandı

    Gaziantep te aynı markete 2 kere giren hırsız yakalandı #1

    Gaziantep te aynı markete 2 kere giren hırsız yakalandı #2

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