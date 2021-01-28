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- Gaziantep'te babaevinde tabancayla vurulan kadın öldü
Gaziantep'te babaevinde tabancayla vurulan kadın öldü
- DHA
- 28.01.2021 - 14:15
- Güncelleme : 28.01.2021 - 14:25
Gaziantep'in Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Feride Y. (26), şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşini terk ederek babası Halil T.'nin evinde yaşamaya başladı.
Dün gece saatlerinde evden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, girdikleri evde Feride Y.'yi kanlar içerisinde buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Feride Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Halil T.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu süren Halil T., kızının evde bulunan tabancayla intihara kalkıştığını, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan genç kadının akrabası olan 4 kişiyi daha gözaltına aldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Feride Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, Feride Y.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.