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    Gaziantep'te babaevinde tabancayla vurulan kadın öldü

    Şiddet gördüğünü iddia ettiği eşini terk edip babasının yanına yerleşen Feride Y.'nin ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 14:25
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    Gaziantep'te babaevinde tabancayla vurulan kadın öldü

    Gaziantep'in Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Feride Y. (26), şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşini terk ederek babası Halil T.'nin evinde yaşamaya başladı.

    Dün gece saatlerinde evden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, girdikleri evde Feride Y.'yi kanlar içerisinde buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Feride Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Halil T.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu süren Halil T., kızının evde bulunan tabancayla intihara kalkıştığını, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

    Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan genç kadının akrabası olan 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

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    OTOPSİ YAPILACAK

    Feride Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, Feride Y.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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