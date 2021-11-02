Gaziantep'te baba- oğul 5 gün arayla koronavirüsten öldü

Gaziantep'te koronavirüs tedavisi gören 73 yaşındaki Abdi Şahin ile 45 yaşındaki oğlu Mikail Şahin, 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Gaziantep'in Sarıgüllük Mahallesi'nde yaşayan emekli Abdi Şahin ile eşi Senem ve oğulları Mikail, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

BABA VE OĞUL 5 GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan testlerde koronavirüs olduğu belirlenen Şahin Ailesi tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Abdi Şahin, 29 Ekim günü hayatını kaybetti. Abdi Şahin'in ölümünden 5 gün sonra, bu sabah, oğlu 5 çocuk babası Mikail Şahin de yaşamını yitirdi.

Koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirlenen Mikail Şahin için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile yakınları katıldı. Namazın ardından Mikail Şahin, Asri Mezarlık'ta 5 gün önce ölen babasının yanına defnedildi.

Hastanede tedavisi süren Senem Şahin, cenazeye doktorların izniyle ambulansla mezarlığa geldi.

























