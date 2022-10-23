Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.637
-0.20%
BTXN Coin
9.73
-2.40%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Gaziantep'te baba ve oğluna silahlı saldırı anı

    Şahinbey'de alacak verecek meselesi yüzünden Orhan Sertkaya'nın öldüğü oğlu Ali Sertkaya'nın yaralandığı silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.
    • 23.10.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te baba ve oğluna silahlı saldırı anı

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 21 Ekim 2022 cuma akşamı katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile husumetlileri Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı.

    Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahısların tartışmasında bir anda nabızlar yükselirken, Kiraz yanında bulunan silahla Sertkaya'yı öldürerek, oğlunu ise yaralamıştı.

    Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait yeni bir gelişme yaşandı.

    O anlar kayıt altında

    Yaşanan cinayet anının bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.

    Şüpheliler tutuklandı

    Yaşanan saldırının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet Kiraz ile birlikte babası Halil Kiraz ve oğlu Nuri Kiraz'ı gözaltına almıştı.

    İHA'nın haberine göre, gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

    Gaziantep'te baba ve oğluna silahlı saldırı anı ViDEO

    Gaziantep te baba ve oğluna silahlı saldırı anı #1

    Gaziantep te baba ve oğluna silahlı saldırı anı #2


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim 2022 NBA maç programı..
    Basketbol

    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim 2022 NBA maç programı..

    Beşiktaş'ta Sırp modelin oyunu polisler tarafında kısa sürede çözüldü
    3. Sayfa

    Beşiktaş'ta Sırp modelin oyunu polisler tarafında kısa sürede çözüldü

    Görüş Bildir