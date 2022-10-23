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Gaziantep'te baba ve oğluna silahlı saldırı anı
- 23.10.2022 - 15:53
- Güncelleme : 23.10.2022 - 17:44
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 21 Ekim 2022 cuma akşamı katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile husumetlileri Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı.
Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahısların tartışmasında bir anda nabızlar yükselirken, Kiraz yanında bulunan silahla Sertkaya'yı öldürerek, oğlunu ise yaralamıştı.
Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait yeni bir gelişme yaşandı.
O anlar kayıt altında
Yaşanan cinayet anının bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.
Şüpheliler tutuklandı
Yaşanan saldırının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet Kiraz ile birlikte babası Halil Kiraz ve oğlu Nuri Kiraz'ı gözaltına almıştı.
İHA'nın haberine göre, gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep'te baba ve oğluna silahlı saldırı anı ViDEO