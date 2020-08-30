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Gaziantep'te babasını öldüren zanlı yakalandı

Gaziantep'te babasını öldüren zanlı yakalandı

25 yaşındaki zanlı, konuşmak için çağırdığı babasını helallik istedikten sonra tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.