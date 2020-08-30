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    Gaziantep'te babasını öldüren zanlı yakalandı

    25 yaşındaki zanlı, konuşmak için çağırdığı babasını helallik istedikten sonra tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 15:16
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    Gaziantep'te babasını öldüren zanlı yakalandı

    Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde babasıyla konuşmak için evin önüne gelen 25 yaşındaki Ferhat B., bir süre sonra onunla yalnız kalmak isteyip, çevredekileri uzaklaştırdı.

    Daha sonra babasından helallik isteyen Ferhat B., tabancasını çıkarıp, ateş etmeye başladı.

    Mermilerin isabet ettiği 52 yaşındaki baba Mehmet B. yaralandı.

    HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet B.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Gaziantep te babasını öldüren zanlı yakalandı #1

    POLİS KAÇAN ZANLIYI YAKALADI

    Baba Mehmet B.'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Ferhat B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Gaziantep te babasını öldüren zanlı yakalandı #2

    Gaziantep'te öz babasını 6 el ateş ederek öldürdü VİDEO

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