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- Gaziantep'te babasını öldüren zanlı yakalandı
Gaziantep'te babasını öldüren zanlı yakalandı
- İHA
- 30.08.2020 - 15:16
- Güncelleme : 30.08.2020 - 15:16
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde babasıyla konuşmak için evin önüne gelen 25 yaşındaki Ferhat B., bir süre sonra onunla yalnız kalmak isteyip, çevredekileri uzaklaştırdı.
Daha sonra babasından helallik isteyen Ferhat B., tabancasını çıkarıp, ateş etmeye başladı.
Mermilerin isabet ettiği 52 yaşındaki baba Mehmet B. yaralandı.
HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet B.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
POLİS KAÇAN ZANLIYI YAKALADI
Baba Mehmet B.'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Ferhat B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.