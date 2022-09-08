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    Gaziantep'te bağ evinde aile faciası: 2 ölü

    Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, bekçilik yaptıkları bağ evinde cinnet geçirince önce babasını bıçaklayarak öldürdü sonra da kendisini asarak yaşamına son verdi.
    • 08.09.2022 - 01:26
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    Gaziantep'te bağ evinde aile faciası: 2 ölü

    Gaziantep'te akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel (56) ile psikolojik sorunlar yaşayan oğlu Orhan Adıgüzel (26) bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

    Babasını göğsünden bıçakladı

    Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında cinnet geçiren Orhan Adıgüzel, öfkesine hakim olamayarak babasını göğsünden bıçakladı.

    Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının ölümüne neden olan Orhan Adıgüzel ise kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

    Gaziantep te bağ evinde aile faciası: 2 ölü #1

    Baba-oğuldan haber alınamayınca korkunç manzara ile karşılaşıldı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan olay sonrası uzun süre baba oğuldan haber alamayan yakınları durumlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan Adıgüzel'in ise asılma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gaziantep te bağ evinde aile faciası: 2 ölü #2

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

    Bağ evinde yaşanan aile faciası sonrası hayatını kaybeden baba ile oğulun cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te bağ evinde aile faciası: 2 ölü #3


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