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    Gaziantep'te bağımlı olduğu iddia edilen genç banyoda ölü bulundu

    Duş almak için girdiği banyoda ailesi tarafından ölü olarak bulunan Mustafa Ş.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 08:49
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    Gaziantep'te bağımlı olduğu iddia edilen genç banyoda ölü bulundu

    Gaziantep'in Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Mustafa Ş., akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi.

    Mustafa Ş.'nin uzun süre çıkmaması üzerine şüphelenen ailesi, banyonun kapısını zorla açarak içeri girdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Oğullarını yerde hareketsiz yatarken bulan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evin içinde yaptı.

    Mustafa Ş.'nin kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekipleri Mustafa Ş.'ye şok vererek kalbi tekrardan çalıştırmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Mustafa Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    BAĞIMLI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

    Öte yandan Mustafa Ş.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Gaziantep'te bağımlı olduğu iddia edilen genç banyoda ölü bulundu VİDEO

    Gaziantep te bağımlı olduğu iddia edilen genç banyoda ölü bulundu #1

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