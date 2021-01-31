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Gaziantep'te bağımlı olduğu iddia edilen genç banyoda ölü bulundu

Gaziantep'te bağımlı olduğu iddia edilen genç banyoda ölü bulundu

Duş almak için girdiği banyoda ailesi tarafından ölü olarak bulunan Mustafa Ş.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.