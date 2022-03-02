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    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı

    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı

    Kliniğin bahçesinden kaçarak sokakta başıboş gezen rottweiler cinsi köpek, özel bir okulun önünde 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık’a saldırdı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 18:14
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    Gaziantep’te, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki özel bir kolejin önünde sabah saatlerinde, Prof. Dr. Oğuz Cebesoy’un kliniğinin bahçesinde beslenen rottweiler cinsi köpek kaçan köpek dehşet saçtı.

    Bahçeden kaçtıktan sonra başıboş şekilde sokakta gezinen köpek, çocuklarına simit alıp dönen 2 çocuk annesi Tuğba Sağlık ile yanındaki öğretmeni kovalamaya başladı.

    Köpekten kurtulmak için okula doğru koşan Sağlık, okulun önüne geldiği esnada yere düştü. Köpeğin saldırısına uğrayan Sağlık, yerde köpekle boğuşmaya başladı.

    KOLUNDAN VE BACAĞINDAN ISIRILDI

    Tuğba Sağlık, kolundan ve bacağından ısırıldı.

    Sağlık çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtulduktan sonra, özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırı anlar, bir kolejin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı #1

    “İNSANLAR OLMASAYDI KÖPEK EŞİMİ PARAM PARÇA EDERDİ”

    Tuğba Sağlık’ın eşi Sefa Sağlık, saldırının ardından eşinin psikolojisinin bozulduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

    “Eşim okul önüne geldiğinde köpeğin saldırısına uğruyor. Köpek eşimi ısırmaya çalışıyor. Eşim çevredeki insanların sayesinde ölümden döndü. Oradaki insanlar olmasaydı köpek eşimi param parça ederdi. Eşim gece boyunca uyuyamadı. Sürekli sayıkladı.

    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı VİDEO

    Eşimin koluna dikişler atıldı. Ayağında zedelenme var. Birkaç yerde boğuşmadan dolayı hasar var. Köpek rottweiler cinsi sahipli bir köpek. İsmini sonradan öğrendiğimiz Prof. Dr. Oğuz Cebesoy’a ait. Doktorun villasından nasıl oluyorsa bir şekilde kaçıyor.”

    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı #2

    “ÇOCUĞUMA SALDIRSAYDI, NASIL KURTARACAKTIK?”

    Köpeğin sahibi olan doktorun olayın ardından duyarsız davrandığını ileri süren Sağlık, doktorun özür dileme nezaketinde bulunmadığını söyledi.

    O köpeğin okulda okuyan çocuklara da saldırabileceğini belirten Sağlık, “Benim çocuklarım da o okulda okuyor. Asiye olayını zaten biliyoruz. Gaziantep’te son dönemde yaşanan korkunç bir olay. O köpek çocuğuma saldırsaydı, nasıl kurtaracaktık? Bunun bedelini nasıl ödeyecekti? Bu köpek ölüme neden olabilecek bir hayvan. Zaten olay öğrencilerin girmesinden 15 dakika sonra yaşanıyor. Öncesinde yaşansaydı, o köpek çocuklara da zarar verebilirdi.” dedi.

    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı #3

    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı #4

    Gaziantep’te bahçeden kaçan köpek, kadına saldırdı #5


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