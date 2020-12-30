Son günlerden artan bal ve zeytinyağı hırsızlıkları, polisin titiz çalışmalarıyla son buldu. Kameralara yansıyan hırsızlık anlarında, şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Son günlerde Gaziantep'in Nizip ilçesine dadanan 4 hırsız, girdikleri ikisi ev dört farklı yerden kilolarca süzme bal ve zeytinyağı çaldı.

İhbarlar üzerine polis ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan titiz çalışmayla 4 şüphelinin kimlikleri belirleyen ekipler, yaptıkları baskınlar ile çalıntı malzemeler ve hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Gaziantep'te bal ve zeytinyağı hırsızlarının rahat tavırları VİDEO







KENDİ MALLARIYMIŞ GİBİ YÜKLEDİLER

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahatlığı ise pes dedirtti. Bazen yaya bazense araçlar ile gözüne kestirdikleri yere gelen şüpheliler, çaldıkları ürünleri kendi malıymış gibi araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Güvenlik kameralarının kayıtlarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.