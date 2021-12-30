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    Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

    Bir banka şubesini soymaya çalışan şahıs, soygunda başarısız olunca güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan kişiyle ilgili soruşturma başlattı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 11:41
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    Gaziantep'te banka soygunu girişimi engellendi

    Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesi, Ünaldı Mahallesi'ndeki banka şubesine yüzünü atkıyla kapatarak giren zanlı, görevlilerden paraları istedi.

    Bu sırada zanlı ile kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ÇALDI

    Güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçan şüphelinin, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    İNCELEME DEVAM EDİYOR

    Polis ekiplerinin banka şubesindeki incelemeleri devam ediyor.

    Gaziantep te banka soygunu girişimi engellendi #1

    Gaziantep te banka soygunu girişimi engellendi #2Gaziantep te banka soygunu girişimi engellendi #3

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