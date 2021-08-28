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- Gaziantep'te başına demir düşen işçi, 3 ay sonra öldü
Gaziantep'te başına demir düşen işçi, 3 ay sonra öldü
3 ay önce çalıştığı fabrikada başına düşen demirle yaralanan işçi, 3 aylık yaşam mücadelesine devam edemedi. Ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.
- DHA
- 28.08.2021 - 17:04
Mayıs ayında Gaziantep'teki 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynak makinası üreten bir fabrikada çalışan Mikail Mercan'ın başına demir parçası düştü.
Mercan'ın kanlar içerisinde yattığını gören fabrika çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekipleri, Mercan'ı, özel bir hastaneye kaldırdı.
YOĞUNBAKIMA ALINDI
Yoğun bakım ünitesinde 3 aydır tedavisi süren Mercan, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.,
CENAZESİ TESLİM EDİLDİ
Bekar olduğu belirtilen Mercan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.