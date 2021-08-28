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    Gaziantep'te başına demir düşen işçi, 3 ay sonra öldü

    3 ay önce çalıştığı fabrikada başına düşen demirle yaralanan işçi, 3 aylık yaşam mücadelesine devam edemedi. Ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 17:04
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    Gaziantep'te başına demir düşen işçi, 3 ay sonra öldü

    Mayıs ayında Gaziantep'teki 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynak makinası üreten bir fabrikada çalışan Mikail Mercan'ın başına demir parçası düştü.

    Mercan'ın kanlar içerisinde yattığını gören fabrika çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Gelen sağlık ekipleri, Mercan'ı, özel bir hastaneye kaldırdı.

    YOĞUNBAKIMA ALINDI

    Yoğun bakım ünitesinde 3 aydır tedavisi süren Mercan, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.,

    CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

    Bekar olduğu belirtilen Mercan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep te başına demir düşen işçi, 3 ay sonra öldü #1

    Gaziantep te başına demir düşen işçi, 3 ay sonra öldü #2

    Gaziantep te başına demir düşen işçi, 3 ay sonra öldü #3

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