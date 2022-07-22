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    Gaziantep'te bazı trafik kazaları KGYS kameralarında

    Gaziantep'in çeşitli mahallerinde yaşanan bazı kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
    • 22.07.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:47
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    Gaziantep'te bazı trafik kazaları KGYS kameralarında

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına farklı tarih ve bölgelerde yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

    Görüntülerde, Yeditepe Mahallesi'nde kavşağa hızlı giren ve iki kişinin aracın kapısının camına oturarak yolculuk ettiği otomobilin bir müddet zikzak çizdikten sonra park halindeki otomobile çarpma anı ve İncilipınar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tramvay yoluna girmesi yer aldı.

    “Trafik kuralları bizi, hayata ve sevdiklerimize bağlar”

    Oğuzeli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüjdeki ağaçlara çarpması ile Narlıtepe Mahallesi'nde motosikletin bir çocuğa çarpması da görüntülere yansıdı.

    Paylaşımda, “Trafik kuralları bizi, hayata ve sevdiklerimize bağlar.” mesajına yer verildi.

    Gaziantep'te trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi VİDEO

    Gaziantep te bazı trafik kazaları KGYS kameralarında #1

    Gaziantep te bazı trafik kazaları KGYS kameralarında #2


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