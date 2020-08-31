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- Gaziantep'te bebek bezinden uyuşturucu çıktı
Gaziantep'te bebek bezinden uyuşturucu çıktı
- İHA
- 31.08.2020 - 10:36
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çok sayıda adrese giden polis, bir eve yaptığı operasyonda ise adeta şoke oldu.
BEBEK BEZİ AÇILDI
Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki evde arama yapan ekiplerin dikkatini ağlayan bebek çekti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, bebeğin üzerindeki bezi açtı.
6 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI
Açılan bebek bezinin içinde 6 paket uyuşturucu çıktı. Polisleri bile şaşkına çeviren olay, anbean kameraya yansıdı.
Bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı İZLE
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan yapılan diğer operasyonlarda toplam 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.