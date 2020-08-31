Gaziantep'te bebek bezinden uyuşturucu çıktı

Polisi bile şaşkına çeviren olay kameraya yansırken; toplamda 9 uyuşturucu tacirinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çok sayıda adrese giden polis, bir eve yaptığı operasyonda ise adeta şoke oldu.

BEBEK BEZİ AÇILDI

Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki evde arama yapan ekiplerin dikkatini ağlayan bebek çekti. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, bebeğin üzerindeki bezi açtı.

6 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Açılan bebek bezinin içinde 6 paket uyuşturucu çıktı. Polisleri bile şaşkına çeviren olay, anbean kameraya yansıdı.

Bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı İZLE

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan yapılan diğer operasyonlarda toplam 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 8 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.