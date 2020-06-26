Dolar
6.8546
-0.0204%
Euro
7.6876
-0.0701%
Altın
1764.36
0.0493%
Borsa
114138.95
-0.2708%
G. Altın
388.903
0.0295%
Bitcoin
63599.78
-1.1612%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Gaziantep'te bıçaklı gasp

    Gaziantep'te sokak ortasında bir vatandaşın bıçakla gasbedilme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 26.06.2020 - 01:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep'te bıçaklı gasp #1

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Mahallesi’nde meydana gelen bıçakla gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı.

    ZANLI YAKALANDI

    Yapılan çalışmalarda, sokakta yürüyen bir vatandaşın önünü keserek bıçakla cep telefonu gasbeden şüpheli şahıs yakalandı.

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAYDI

    Vatandaşın önünün kesilerek bıçakla cep telefonunun gasbedilme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Gaziantep'te bıçaklı gasp

    Görüş Bildir