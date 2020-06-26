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Gaziantep'te sokak ortasında bir vatandaşın bıçakla gasbedilme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Mahallesi’nde meydana gelen bıçakla gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı.

ZANLI YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, sokakta yürüyen bir vatandaşın önünü keserek bıçakla cep telefonu gasbeden şüpheli şahıs yakalandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAYDI

Vatandaşın önünün kesilerek bıçakla cep telefonunun gasbedilme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te bıçaklı gasp