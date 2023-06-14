Gaziantep'te bina yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı Nurdağı'nda iş makinesiyle birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü, hafif yaralanırken kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

İHA

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ağır hasar alan ve boşaltılan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan 8 katlı bir binanın iş makinesiyle yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü C.D., binanın 3. katına geldiğinde tavanın çökmesi sonucu kullandığı iş makinesiyle birlikte bir kat aşağıya düştü.

Hafif yaralandı

İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü, hafif şekilde yaralanırken kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Yaralı operatör C.D. müracaat ettiği sağlık merkezinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.