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    Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü

    Hafriyat yüklü bir kamyon karşı yoldan gelen otomobile çarptı; aracın içinde olan anne, baba ve çocuktan oluşan aile olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 19.10.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 15:58
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    Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü

    Gaziantep Nurdağı karayolu mevlilerinde meydana gelen olayda, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan İmdat A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobile kum ocağından çıkan ve sürücüsü bilinmeyen inşaat malzemleri yüklü kamyon çarptı.

    Yaşanan kazanın ardından ortalık can pazarına döndü.

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

    İtfaiye ekipleri otomobile sıkışan üç kişiyi çıkardı

    Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, trajedik kaza sonucu sürdüğü otomobilin içerisinde sıkışan 47 yaşındaki, İmdat A. ile eşi Necla A. ve 7 yaşındaki çocukları Kerem A.’yı  sıkıştıkları araçtan çıkardı.

    Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü #1

    Aile hayatını kaybetti

    Otomobilden çıkarılan anne baba ve çocuğa yapılan kontroller sonucu üçünün de hayatını kaybettiğini belirlendi.

    Talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve çocuğun cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve cenazeler, adli tıpta yapılan kontrollerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    İHA'nın haberine göre, kamyonetin otomobile çarptığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü #2

    Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü #3


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