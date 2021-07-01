Gaziantep'te bir genç, atış poligonunda kendini vurdu

Gaziantep'te bir genç, atış poligonunda kendini vurdu

Gaziantep'te atış poligonunda atış yaparken kullandığı tabancayla kazara kendisini başından vuran Yunus Emre Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep Ali Fuat Cebesoy Bulvarı’ndaki özel bir atış poligonunda akşam saatlerinde atış yapan Yunus Emre Yalçın’ın(22) kontrol ettiği tabanca yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş aldı.

ÇIKAN MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet ettiği Yalçın, görevlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Götürüldüğü özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Yunus Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.