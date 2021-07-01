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    Gaziantep'te bir genç, atış poligonunda kendini vurdu

    Gaziantep'te atış poligonunda atış yaparken kullandığı tabancayla kazara kendisini başından vuran Yunus Emre Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 01.07.2021 - 02:31
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    Gaziantep'te bir genç, atış poligonunda kendini vurdu

    Gaziantep Ali Fuat Cebesoy Bulvarı’ndaki özel bir atış poligonunda akşam saatlerinde atış yapan Yunus Emre Yalçın’ın(22) kontrol ettiği tabanca yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş aldı.

    ÇIKAN MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

    Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet ettiği Yalçın, görevlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Götürüldüğü özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Yunus Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep te bir genç, atış poligonunda kendini vurdu #1

    Gaziantep te bir genç, atış poligonunda kendini vurdu #2

    Gaziantep te bir genç, atış poligonunda kendini vurdu #3

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