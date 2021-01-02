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    Gaziantep'te bir kadın 6 aylık bebeğinin yanında vuruldu

    Şehitkamil ilçesinde 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 23:29
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    Gaziantep'te bir kadın 6 aylık bebeğinin yanında vuruldu

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Özlem K.’nin 6 aylık bebeği ile birlikte yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

    BEBEĞİNİN YANI BAŞINDA BULUNDU

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde anne Özlem K.’yi bebeğinin yanı başında karnından tabanca ile vurulmuş halde buldu.

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Gaziantep te bir kadın 6 aylık bebeğinin yanında vuruldu #1

    DURUMU AĞIR

    Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özlem K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken evde inceleme yapan polisler olayın yaşandığı odada buldukları bir tabancaya el koydu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kadının intihar mı ettiği yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğu araştırıyor. Öte yandan Özlem K.’nin eşinin ise 1 yıldır cezaevinde olduğu öğrenildi.

    Gaziantep te bir kadın 6 aylık bebeğinin yanında vuruldu #2

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