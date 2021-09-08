Gaziantep'te bir kadın, boşanmak istediği eşi tarafından darbedildi

Boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağı ile sağ kolundan bıçaklandığını iddia ederek yardım çağrısında bulunan kadının, mahkeme heyeti tarafından boşanma talebi ret edildi.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Tuğba K., boşanmak istediği eşi S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaşanan bıçaklı saldırı sonucu Tuğba K., iki bacağı ve sağ kolundan yaralandı.

Olayın ardından boşanma davası için mahkemeye çıkan saldırıya uğrayan kadın, mahkeme heyetinin bacaklarındaki ve kolundaki bıçak darbelerine ve yaralarına rağmen boşanma talebini reddettiğini iddia etti.

"DAVAYA ÜÇ GÜN KALA EŞİM BENİ BIÇAKLADI

Yaşadıklarını anlatan Tuğba K., "Eşim tarafından sürekli darbediliyordum. Bu yüzden yaklaşık 9 aydır süren bir boşanma davamız var. Dava önce uzlaşmalı olarak açıldı ama sonrasında boşanmaktan vazgeçti, ben boşanmak istemiyorum dedi. Sonrasında da davamız dokuzuncu aya ertelendi. Davaya üç gün kala eşim beni iki bacağımdan ve bir kolumdan bıçakladı. Bu olay çocuklarımın göz önünde yaşandı. Sonrasında da kaçıp gitti.

Bugün de boşanma duruşmamız vardı ama mahkeme boşama talebinin reddine karar verdi. Elimde bu kadar belge olmasına, polis kararı olmasına ve bıçaklandığıma dair evraklar olmasına rağmen hakim beni boşamadı. Boşama için illaki ölmem mi gerekiyor. Eşim 14 yaşındaki kızımıza da şiddet uyguluyordu. Ben boşanmak istiyorum, bu adam elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor." dedi.

"BENİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR"

Geçmişte de şiddete maruz kaldığını ve eşine bir şans daha vermek için affettiğini aktaran Tuğba K., "Geçmişte de şiddet gördüm ama eşime bir şans daha verdim. Sonrasında şiddet yine devam etti. En son beni evden kovdu. Kendime bir düzen kurdum, çocuklarımız yanıma aldım. Yaklaşık 8-9 aydır çocuklarıma ben bakıyorum. Ama adam sürekli beni tehdit ediyor, sağımda solumda dolaşıyor." şeklinde konuştu.

"BEN ÖLMEDEN BANA YARDIM EDİN"

Zor günler geçirdiğini ve yetkililerden yardım istediğini vurgulayan Tuğba K., "Devletimizden, polisimizden yardım istiyorum. Davamın hızlanmasını istiyorum. Benim boşanmam lazım. Çünkü bu adam bana, 'nikahlı karım olduğun için senin gırtlağını bile keserim' diyor. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın gözü önünde böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Lütfen ben ölmeden bana yardım edin. Ben öldükten sonra, çocuklarım ortada kaldıktan sonra gelecek yardımı istemiyorum." diye konuştu.



