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    Gaziantep'te bir karı koca intihar etti

    Şehitkamil ilçesinde bir karı koca evlerinde ölü bulundu. Ölü bulunan karı kocanın, intihar ederek yaşamlarına son verdikleri öğrenildi.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 03:09
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    Gaziantep'te bir karı koca intihar etti

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Sam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hakan S. ile ismi öğrenilemeyen eşi, gün içinde bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

    Tartışmanın ardından evden ayrılan Hakan S., saatler sonra evine döndüğünde eşinin ilaç içerek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine dayanamayan Hakan S., evde bulunan tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti.

    Olayın ardından silah seslerini duyarak eve koşan mahalleli, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi.

    Gaziantep te bir karı koca intihar etti #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Karı kocayı evde ölü bulan mahalleli, durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karı kocanın cansız bedenini Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

    İntihar ederek yaşamlarına son veren karı kocanın bir de kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

    Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te bir karı koca intihar etti #2

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