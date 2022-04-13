Gaziantep'te bir kişi ablasına kötü davranan eniştesini öldürdü

Gaziantep'te yaşayan Abdurrahman A., ablasına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurdu.

Akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda,Abdurrahman A., aynı mahallede oturdukları eniştesinin evine gitti.

Abdurrahman A., eniştesi Ekrem Kurt ile ablasına kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Av tüfeğiyle vurup kaçtı

DHA'nın haberine göre, tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A., av tüfeğiyle eniştesi Ekrem Kurt'a ateş açtı. Ekrem Kurt kanlar içerisinde kalırken, Abdurrahman A. ise olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ekrem Kurt'un cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, cinayet şüphelisi Abdurrahman A.'yı suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





