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- Gaziantep'te bir kişi, arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı
Gaziantep'te bir kişi, arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı
- İHA
- 14.12.2021 - 01:22
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti.
Başka bir arkadaşıyla birlikte arkadaşı Murat Y.’nin evine gelen Savaş D. ile Murat Y. arasında tartışma çıktı.
ARKADAŞININ AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışma esnasında silahını çekerek eve giren Savaş D., arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı.
Savaş D.’nin silahından çıkan kurşunlar Resul Y., Murat Y. ile Vildan Y.’ye isabet etti.
3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, aileye dehşeti yaşatan Savaş D. olay yerinden otomobille kaçtı.
POLİS EKİPLERİ ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ersin Arslan ve 25 Aralık Devlet Hastanelerine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis Savaş D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.