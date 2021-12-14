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Gaziantep'te bir kişi, arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı

Gaziantep'te bir kişi, arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı

Şehitkamil ilçesinde bir kişi, arkadaşının ailesine silahla ateş etti. Yaşanan olay sonrasında 3 kişi yaralanırken, polis kaçan şahıs için geniş çaplı çalışma başlattı.