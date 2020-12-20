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    Gaziantep'te bir kişi kızının gözü önünde vuruldu

    Yeditepe Mahallesi'nde, park nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 22:46
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    Gaziantep'te bir kişi kızının gözü önünde vuruldu

    Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi 85282 nolu sokakta Ömer Faruk Özçetin, hastalanan kızını doktora götürmek için oturduğu sitenin otoparkında park halinde olan aracına hareket etti.

    Bu sırada bir başka otomobilin otoparkın önüne park ettiğini görünce araç sahibini uyardı.

    Gaziantep te bir kişi kızının gözü önünde vuruldu #1

    KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURULDU

    İkili arasında tartışma çıkınca ismi öğrenilemeyen diğer sürücü Özçetin’i kızının gözü önünde silahla kasığından vurdu.

    Olayın ardından şüpheli aracıyla kaçarken çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Özçetin, 112 ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Özçetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep te bir kişi kızının gözü önünde vuruldu #2

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