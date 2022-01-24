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    Gaziantep'te bir lokantanın tentesi çöktü

    Gaziantep'te bir lokantanın tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 23:30
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    Gaziantep'te bir lokantanın tentesi çöktü

    Gaziantep İncilipınar Mahallesi’ndeki bir lokantanın tentesi öğle saatlerinde, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü.

    Çökme anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca yansıdı.

    TENTENİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yoldan geçen 2 kişinin de çöken tentenin altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

    Gaziantep'te bir lokantanın tentesi çöktü VİDEO

    Gaziantep te bir lokantanın tentesi çöktü #1

    Gaziantep te bir lokantanın tentesi çöktü #2

    Gaziantep te bir lokantanın tentesi çöktü #3

    Gaziantep te bir lokantanın tentesi çöktü #4

    Gaziantep te bir lokantanın tentesi çöktü #5

    Gaziantep te bir lokantanın tentesi çöktü #6

    Gaziantep te bir lokantanın tentesi çöktü #7


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