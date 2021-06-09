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    Gaziantep'te bir tırdan 13,5 kilo metamfetamin çıktı

    Polisin düzenlediği operasyonda bir tırın gizli bölmelerinde 13,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 12:43
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    Gaziantep'te bir tırdan 13,5 kilo metamfetamin çıktı

    Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

    Çalışma başlatan ekipler, plakasını tespit ettikleri uyuşturucu taşınan tırı kent girişinde durdurdu.

    13 BUÇUK KİLO METAMFETAMİN YAKALANDI

    Tırda arama yapan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş paketlerde 13,5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, tırdaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

    İsmi açıklanmayan şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

    Gaziantep te bir tırdan 13,5 kilo metamfetamin çıktı #1

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