Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gaziantep'te tartıştığı kişi veya kişiler tarafından boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki Murat Özdemir, kurtarılamadı.

İHA

Gaziantep'te yaşanılan olayda, kan aktı..

Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıs ya da şahıslar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Boğazından bıçaklandı

Kavga sırasında tartıştığı şahıslardan biri tarafından Murat Özdemir boğazından bıçaklandı.

Ağır yaralı çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Hastanede tedavisine başlanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan şahıs ve şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.