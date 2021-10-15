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Gaziantep'te boğulma tehlikesi geçiren bebeği polis kurtardı

Gaziantep'te boğulma tehlikesi geçiren bebeği polis kurtardı

Polis merkezine gelen ve bebeğini emzirmek için bir odaya geçen anne, bebeğin bir süre sonra nefes almadığını fark etti. Durumu fark eden polisler, bebeğin sırtına vurarak nefes almasını sağladı.