- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te boğulma tehlikesi geçiren bebeği polis kurtardı
Gaziantep'te boğulma tehlikesi geçiren bebeği polis kurtardı
Polis merkezine gelen ve bebeğini emzirmek için bir odaya geçen anne, bebeğin bir süre sonra nefes almadığını fark etti. Durumu fark eden polisler, bebeğin sırtına vurarak nefes almasını sağladı.
- DHA
- 15.10.2021 - 15:57
Gaziantep'in Düzpete Mahallesi'nde bulunan Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ne gelen ve ismi öğrenilemeyen anne, bebeğini emzirmek istedi.
Kendisine gösterilen odaya geçen anne, bebeğini emzirmeye başladı.
Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden anne, telaşla odadan çıktı.
BEBEĞİ POLİSLER KURTARDI
Durumu fark eden polisler bebeğin sırtına vurarak nefes almasını sağladı. Ekipler fenalaşan anne ve bebeği hastaneye götürdü.
Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise polis merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde; polislerin müdahale ederek nefes almasını sağladığı bebek ile annesinin polis aracıyla hastaneye götürülmesi yer alıyor.